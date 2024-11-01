El embajador de EE. UU. en Israel habla sobre Irán con Tucker Carlson

Temas: Luchando en nombre de Israel - Las visitas de Netanyahu a la Casa Blanca - Armas nucleares de Israel - ¿Por qué EEUU envía tanto dinero a Israel? - ¿Cuántos estadounidenses apoyan la guerra con Irán? - La guerra en Irak y el 11/S - Sabotaje de Israel a las negociaciones de EEUU con Irán - ¿Cuántos periodistas ha asesinado Israel en Gaza? - ¿Preocupa a Huckabee la persecución de los cristianos en Israel? - Parece que estamos por tener una guerra con Irán. ¿Cuántos estadounidenses cree que morirán en esa guerra?