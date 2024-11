elxokas: He decidido que los próximos 2 meses, los más gordos del año a nivel de publicidad, no voy a pagar dinero a hacienda. Si el gobierno necesita mi ayuda, que la pida

He decidido que los próximos 2 meses, los más gordos del año a nivel de publicidad, no voy a pagar dinero a hacienda. Si el gobierno necesita mi ayuda, que la pida. Los citados son niñas de 16-19 años con la bandera de palestina (no saben dónde está Gaza en un mapa en blanco) y tíos con pelos de colorines o avatares manga. En las últimas 24 horas he mandado más comida y palés de agua a Valencia que todos vosotros juntos. Sois escoria.