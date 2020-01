Elogios a España en Davos: “Pedro Sánchez ha desactivado Podemos”

Ana Botín, Ignacio Sánchez Galán… han recibido parabienes porque “el populismo ha quedado diluido” y “Pablo Iglesias no manda en asuntos económicos”. “Ni siquiera me han preguntado por Unidas Podemos, he tenido que sacar yo el tema”, comentaba sonriente el presidente del Ejecutivo este miércoles, a la salida de una reunión con un grupo de inversores en la cumbre de Davos, donde el Gobierno PSOE-Podemos ha recibido, según el propio Sánchez, un claro respaldo de los líderes mundiales.