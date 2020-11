Elogio de la frivolidad

Allá por el mes de abril, durante el gran confinamiento, le pregunté a un amigo cómo lo llevaba su hijo adolescente. No he olvidado su respuesta, hermosísima, atinada y terrible: “Lo peor es que se está perdiendo la primavera a los quince años”. Es cierto: los que ya hace muchos quince años que tuvimos quince años podemos intercambiar cualquier primavera por otra, pero la de los quince no se repite. Los primeros placeres de un mundo que se abre a horas insólitas, las primeras transgresiones y huidas...