Elmer Gruñón no tendrá ya armas de fuego: cazará a Bugs Bunny y al Pato Lucas con una guadaña

Tradicionalmente y desde hace décadas el personaje de Elmer el Gruñón, el cazador de los Looney Tunes de la Warner Bros, blandía una escopeta con la que siempre trataba de cazar al Pato Lucas o a Bugs Bunny. Pero nunca más. Según publicó el New York Times citando a uno de los responsables de la serie, ya no habrá este tipo de armas. "No estamos haciendo armas de fuego", alegó el responsable. El motivo sería la sensibilización sobre los tiroteos que a menudo ocurren en Estados Unidos.