Ellen y Pharrell explican por qué se vetó a la homófoba Kim Burrell

Ellen y Pharrell no dudan en hablar sobre por qué la homófoba Kim Burrell fue vetada del programa tras su sermón de mierda en Youtube. "Tenemos que hablar de esto antes de seguir… Hoy se suponía que ibas a cantar otra canción, y se suponía que ibas a hacerlo junto a una cantante a la que personalmente no conozco, se llama Kim Burrell. Ella hizo unas declaraciones y dijo cosas poco bonitas sobre los homosexuales y yo no sentía que estuviera bien traerla al programa y darle una plataforma después de que dijera esas cosas sobre mí. "