Elkarrekin Podemos - IU reconoce que no son unos buenos resultados y dice que la alta abstención les ha perjudicado

Elkarrekin Podemos ha reconocido que no han sido unos "buenos resultados" los obtenidos por la coalición en las elecciones autonómicas vascas de este domingo, en las que ha perdido cinco de los once representantes que tenía en la Cámara de Vitoria, pérdida que ha achacado en parte a la alta abstención, que "distorsiona" los resultados y les ha perjudicado "claramente". En una comparecencia pasadas las once de la noche en Bilbao, la candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi...