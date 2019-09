Élite: cómo intentar ser inclusivo y terminar siendo racista

En la serie nos encontramos con dos mujeres musulmanas, madre e hija de la familia Shanaa . Ambas con hijab y, como no podía ser de otra forma, representadas como sumisas. Ambas bajo el yugo de un hombre que es la autoridad y la persona a la que hay que someterse. Un retrato que no solo perpetúa la imagen de las musulmanas desde una óptica occidentalista que se aleja de la realidad diaria de las musulmanas en España y en la que la gran mayoría de estas no se sienten representadas.