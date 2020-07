Elena M.E.: Carta de una joven desilusionada: «Sigo sin poder empezar una vida normal a los 25 años»

En 2012-2013 empecé mi andadura universitaria, con el grado en Economía, y en cuarto curso me fui de Erasmus a Alemania e hice mis prácticas en una marca internacional automovilística, en el departamento de Distribución y Ventas, cobrando 250 euros al mes. Allí me tuvieron los meses de verano colocando los archivos en un almacén a 40 grados, o sea que lo que se dice valiosas mis prácticas no fueron.