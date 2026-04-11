Elegimos la Tierra y los abrazos: lo que cuatro astronautas nos han devuelto desde la Luna

"Koch dijo: “Cuando encendimos motores rumbo a la Luna, dije que no abandonábamos la Tierra, sino que la elegíamos. Y eso es cierto. Exploraremos, construiremos. Construiremos naves, volveremos a visitarla. (...) Pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”. El mismo día que Trump amenazaba con que “una civilización entera va a morir esta noche”, cuatro astronautas nos regalaron un abrazo dentro de la cápsula Orion, mostrando la desnudez del emperador."