El PSOE asume que el 10-N puede ser un fracaso: "Mantenernos es un éxito"

El PSOE ha empezado a interiorizar que la repetición electoral del 10 de noviembre puede no darle el crecimiento ni en votos, ni escaños, al que aspira Pedro Sánchez. Y algunos sectores creen que el "volantazo" del presidente del Gobierno en cuestiones como el 155 en Cataluña sólo están dando alas al centro derecha. El llamado giro al centro de Sánchez no termina de cuajar. Desde el lema -Ahora, Gobierno. Ahora, España- hasta algunos mensajes más contundentes contra el separatismo que no están teniendo eco, al menos en sus encuestas.