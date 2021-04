Elecciones Extraordinarias Comunidad de Madrid 2021, parte I: el laberinto de los madroños

17 de octubre de 1978, Madrid. Martes. Aún no existen ni la Constitución Española, ni la Comunidad Autónoma de Madrid, pero en un hospital cualquiera de la capital acaban de nacer una niña y un niño. Siguiendo la costumbre de la época, se los llevan a una sala especial para recién nacidos. Allí, todos los bebés lloran hasta quedarse dormidos. Pero estos dos no se duermen. Se pican. Intentan silenciar al otro. Empiezan a berrear más y más fuerte. No saben ya quién empezó, pero solo puede quedar uno. Ambas criaturas acabarán en política...