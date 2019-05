Elecciones antieuropeas

Creo que siento la UE como Margaret Thatcher sentía las Malvinas en La hora chanante: nunca le he prestado demasiada atención, pero ahora, con Trump lanzando amenazas y Salvini y Le Pen reunidos para vilipendiarla, me dan ganas de defenderla. Y no es tanto por sus cosas buenas, que algunas tiene, como por la alternativa cavernaria propuesta por la extrema derecha, que el pasado fin de semana tuvo a bien reunirse en Milán para recordarnos que su intención es instrumentalizar nuestra frustración a través de unas cuantas banderas de colores.