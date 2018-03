El motor se situaba en su parte trasera y rendía 50 caballos. Como crítica se dijo que no había espacio para equipaje y que las ruedas eran pequeñas para circular por la URSS de mediados de los sesenta. Sea como fuere el vehículo no pasó de unas cuantas unidades y excepto en el diseño del taxi de Desafío Total no parece que estética o conceptualmente su legado fuera demasiado apreciado por la industria automovilística.