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El Roto: pura mierda

El Roto: pura mierda  

Viñeta de el roto para El País, del 29 de marzo de 2026.

| etiquetas: el roto , pura mierda , viñeta
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