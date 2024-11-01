Una loma desierta junto al Mare Galilaeae, miles de seguidores esperando escuchar sus palabras. Un discípulo le susurra:

-Maestro, están hambrientos.

Asintiendo, sacó de su zurrón una pizza, una deliciosa y enorme "4 Estaciones". Tras repartirla, lo volvió a abrir y una nueva pizza apareció para ser repartida.

-¡Milagro!-, exclamaron asombrados.

Una vez todos saciados, el Profeta alzó la vista:

-¡Bienaventurados los pobres, porque vuestrotrotrotrotro, ggrrrr, tik, tik…!

Un humo oscuro salió de sus oídos. Los discípulos gritaron, levantándose de un salto. Un trozo del cráneo, con su pelo, salió disparado, exponiendo unas lucecitas y unos hilos de colores. Todos huyeron: era cosa del Maligno.

-Grymok, otra vez…-, dijo el ingeniero. -Te dije que no estaba preparado.-

-Ha sido tanta pizza, demasiada energía al replicarlas, Kelnay, habrá que considerarlo en la próxima iteración.

-Vaya… Bueno, recoge el robot, y mantén camuflada la nave hasta la altura de seguridad. Volveremos pronto…