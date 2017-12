El mito danés

[...]No obstante, Dinamarca no ha conseguido eludir las amenazas postradas por el terrorismo ni la llegada masiva de inmigrantes y refugiados, lo que ha permitido al populismo invadir su terreno. La llegada al Gobierno de partidos de extrema derecha como el Partido Popular Danés (PPD) no ha mejorado el panorama. Cada vez son más los daneses convencidos de que el modelo de bienestar danés solo es para los nacionales y que los refugiados no tienen lugar en su país, aunque sería erróneo achacar todos los méritos al PPD.