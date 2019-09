Aunque ya es mencionado por Homero en la Ilíada, el linothorax fue la armadura más popular en Grecia entre finales del siglo VI a. C. y el siglo V a. C., desde la época de las guerras médicas hasta la guerra del Peloponeso y se volvió popular nuevamente gracias a las reformas del general ateniense Ifícrates a mediados del siglo IV a. C. Pero su gran difusión vendrá de la mano de los ejércitos de Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro.