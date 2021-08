Me preocupa el sectarismo educativo. La ideología no debería impedir ver qué está sucediendo realmente. El esfuerzo sigue siendo un concepto que algunos siguen intentando asociar con algo sangriento. El esfuerzo no es remar en galeras, ni tampoco consiste en, mientras uno está recitando de memoria la lista de los Reyes Godos, ir recibiendo latigazos. No hay nada que se aprenda sin esfuerzo, tampoco las cosas que nos gustan. Según Gramsci, uno de los principales teóricos marxistas, la repetición y el esfuerzo del alumnado es esencial.