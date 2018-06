El Calcio 20, a morro

A mí, de pequeño, me dieron durante mucho, mucho tiempo, suplementos de calcio, y no sé muy bien por qué ni para qué. Ahora no los damos, pero puede que volvamos a hacerlo (todo es pendular y cíclico). Cuando era un niño ya mayor, con 10-12 años, me tenía que tomar calcio en cápsulas, que, si os digo la verdad, ni fu ni fa, porque uno no notaba nada, salvo que se atragantara un poco, que entonces sí se notaban cosas. Y es que, en el fondo, el cuerpo echaba de menos el calcio que tomaba cuando era más pequeño, que no era otro que el Calcio 20.