El Ejército de Tierra mira a Ucrania: muchos drones y baratos, versátiles y con ciclos de adquisición de dos años

Un taller en la base madrileña de El Goloso confronta las necesidades de las Fuerzas Armadas con los productos de las empresas. El ejército de tierra se encuentra en plena fase de experimentación para integrar la robótica y sistemas autónomos en su estructura optativa. Con este motivo se celebró en la base de el Goloso en el que poner frente a frente las necesidades presentes y futuras con los productos existentes y los desarrollos de universidades y empresas.