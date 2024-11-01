El Ejército Tardorromano I

Introducción

Cuando hablamos de Roma, normalmente nuestra mente va a dos o tres épocas concretas de la larga y fascinante historia de esta civilización: las Guerras Púnicas, la transición entre República e Imperio (esas guerras civiles entre César y Pompeyo, y Augusto y Marco Antonio), y los dos o tres primeros siglos de la época imperial, conocidos como el Principado. Sin embargo, cuando hablamos del ejército romano, nos vamos directamente a la época de las grandes legiones, aquellas surgidas en las reformas de Mario, y que prolongaron su utilidad durante siglos. Pocos recordamos los ejércitos ciudadanos de la monarquía y de la primera época republicana, y mucho menos los ejércitos comitatenses y limitatenses del Imperio Tardío.

Hay una imagen que diría que es general cuando alguien piensa en esos ejércitos tardorromanos y es la de pérdida de calidad y compromiso. Yo mismo, durante mucho tiempo, pensaba que su disminución en el número de efectivos, y los cambios en el armamento, responden a una mayor decadencia del ejército. Pero nada más lejos de la realidad. Si bien el imperio acabó cayendo, no fue por la menor calidad de sus tropas o armas, sino por sus propios conflictos internos, es decir, por ser incapaz de superar las contradicciones que se arraigaron en su seno.

La realidad, lo que sabemos, es que los cambios que desde el siglo III d.C. sufre el ejército, responden a algo que en nuestros tiempos contemporáneos estamos viendo: la adaptabilidad. Se suele decir que la guerra nunca cambia, y en esencia, esta afirmación es cierta cuando hablamos de la experiencia humana. Sin embargo, cuando se trata de ir a un plano menos ético y moral, y más pragmático y estratégico, la guerra ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Y aunque las experiencias pasadas siempre sirven de base para trazar nuevas estrategias, las nuevas tácticas ofensivas, los nuevos tipos de armamento, y las nuevas estrategias, obligan a adaptarse.

En pleno siglo XXI estamos asistiendo al fin del dominio de los portaaviones y los grandes ejércitos como reflejo del poder. Las guerras están evolucionando a un nivel en que una nación más pequeña y pobre, como Ucrania o Irán, puede aguantar el pulso a una gran potencia gracias al armamento barato, a los drones, a la organización descentralizada, a la geografía y, en fin, a la adaptabilidad. Y eso mismo es de lo que hablamos cuando analizamos el cambio que en el Imperio Romano Tardío sucedió con el ejército, y vamos a desglosarlo a continuación.

Fuentes

Antes de adentrarnos en los pormenores del ejército tardorromano, conviene hacer una breve exploración de las fuentes. Hay cientos de artículos académicos sobre el tema, pero, ¿de dónde han obtenido la información sobre la evolución y forma del ejército tardorromano los historiadores que escribieron esos artículos? Pues bien, la principal fuente disponible es la Notitia Dignitatum, un documento oficial que enumera toda la jerarquía de cargos tanto políticos o civiles como militares. En ella se detalla el orden de batalla del ejército romano al final del siglo IV, se exponen las bases militares y guarniciones, las insignias de cada unidad. Este documento está redactado entre el 395 d.C. y el 427 d.C. Es posible que pasara por diferentes actualizaciones. De hecho, cabe señalar que el original ha desaparecido, pero hay cuatro manuscritos de los siglos XV y XVI en Oxford, París, Viena y Munich.

A parte de esta fuente vital, disponemos de las Res Gestae de Amiano Marcelino, soldado veterano e historiador del siglo IV y considerado una de las fuentes más fiables y valiosas del período. Sus textos abarcan el período del 353 al 378. Otra de las fuentes importantes son los decretos imperiales publicados en el Imperio Romano de Oriente entre los siglos V y VI, básicamente el Código de Teodosio, del año 438d.C.; y el Corpus Iuris Civilis del 528-539 d.C. A esto tenemos que añadir la obra Epitoma Rei Militaris de Vegetius Renatus. Fue fechada a finales del siglo IV. Es un tratado en el que se describen los usos militares del ejército romano, y contiene bastante información sobre el ejército tardío, aunque realmente se centra en el ejército de la República y del Principado. Vegetius, por cierto, no se identificaba como militar, sino como vir illustris et comes, es decir, un personaje cercano al emperador. Sabemos poco de él, la verdad.

Todas estas fuentes se contrastan y completan con otro tipo de fuentes documentales como la epigrafía, los diplomas militares, los epitafios y las consagraciones (honoríficas, religiosas o conmemorativas), así como fuentes numismáticas. Adicionalmente, la arqueología no proporciona solamente inscripciones y monedas, sino que el estudio de los monumentos funerarios y de las construcciones militares (fortalezas, murallas, etc.); así como el estudio comparativo de estas con las de otras épocas, nos proporcionan información importante para completar el puzle.

¿Cuáles fueron los cambios del ejército tardorromano?

Dos tipos de ejército

Uno de los primeros cambios que vamos a ver en el ejército tiene que ver con la composición de su cadena de mando, es decir, quién va a dirigir las tropas. Aquí vemos una tendencia clave que se va a dar a partir del siglo II y es que los caballeros comenzarán a asumir las funciones de comandancia. Con caballeros me refiero a aquella clase social, conocida como eques, que se situaba entre los plebeyos y los patricios. Demasiado acomodados para los primeros, demasiado carentes de nobleza para los segundos. Esta clase irá ocupando cargos de poder y funcionariales a lo largo del Imperio, y eso incluirá roles de oficial en el ejército.

La dirección de los ejércitos siempre había recaído en los senadores, y es por eso que, normalmente, a los ecuestres se les incluía en el orden senatorial antes de obtener estos puestos. Sin embargo, a partir del siglo III dejó de hacerse. El prefecto ecuestre reemplazó al legatus senatorial al mando de una legión. A finales del siglo III hubo una fase dominada por un conjunto de oficiales ecuestres de las regiones danubianas que implantaron emperadores propios de su clase social. A veces ellos mismos acababan con los emperadores con la misma rapidez.

En cualquier caso, otro de los grandes cambios que sufrirá el ejército tendrá que ver con la división territorial. En el siglo IV las grandes provincias fueron reducidas a numerosos mandos regionales, de menor entidad. Con ello, el ejército se dividió en dos tipos de fuerza: los comitatenses, unidades de campo móviles; y los limitanei (no se traduce por limitaditos, sino por fronterizos), fuerzas estáticas de frontera.

Los limitanei concentraban la mayor parte de efectivos asignados a la guarnición de un área determinada. En el caso de fronteras fluviales, nos referimos a ellos como ripenses. Eran tropas reclutadas localmente, bajo el mando de oficiales ecuestres, duces de cada región o praepositi limitis. Su mando no siempre coincidía con los límites territoriales de la provincia, es decir, que podían tener mando sobre territorios de varias provincias. Y sí, de ahí viene el concepto posterior y nobiliario de “duque”.

Los comitatenses eran unidades de campo, o comitatus, sujetas a las órdenes inmediatas de uno de los emperadores o de sus directos subordinados. Eran tropas selectas, de élite, para la realización de ofensivas y campañas en el extranjero y dónde el principal protagonismo recaía en la caballería. Aquí con caballería nos referimos a soldados a caballo. La Notitia Dignitatum nos informa de que en el Imperio Oriental se contaba con cinco ejércitos de campo, dos de ellos asociados a la corte imperial y siete scholae regimientos de caballería de la guardia imperial, cada uno bajo el mando de un Maestro de soldados, supeditado al emperador.

Por su parte, el Imperio Occidental, contaba con siete, tres de los cuales eran relativamente pequeños. Estaban bajo el mando de un comes, que se traduciría como “amigo” o “compañero” y del que derivó la palabra “conde”. Estos comes respondían ante un Maestro de Infantería y un Maestro de Caballería, siempre bajo las órdenes del emperador.

Las unidades comitatenses estaban establecidas bastante al interior de las provincias, y han sido consideradas reservas estratégicas móviles capaces de desplazarse a donde los problemas los requiriese. Esta estrategia resolvía dos problemas. El primero eran las dificultades y riesgos que suponía movilizar tropas de la frontera cuando un enemigo conseguía traspasarla. La segunda es que ya en época del Principado, en esos dos primeros siglos de Imperio, las legiones realizaban tal cantidad de funciones que resultaba difícil desplazarlas a otras áreas para el combate, por lo que se recurrió al uso de destacamentos de legionarios en lugar de legiones enteras. Es decir, que ya empieza a conformarse esta idea de ejércitos más pequeños y móviles, preparados para el desplazamiento.

Muchas veces, la historiografía ha representado a los limitanei como milicias locales que desempeñaban un papel de soldados-campesinos de manera no continuada. Pero la realidad es que eran tropas regulares entrenadas cuya única diferencia con los comitatenteses era su estatuto. tenían la función de guardar las fronteras y ocasionalmente zonas con problemas de desórdenes internos. Los limitanei no tenían que enfrentarse a incursiones de importancia o invasiones, su número no era adecuado, sino que se enfrentaban a conflictos de menor escala dónde eran muy eficaces.

Las unidades militares

La Notitia Dignitatum recoge una amplia gama de unidades diferentes según el tipo de ejército. Las tropas comitatenses se dividían en infantería y caballería. Dentro de la infantería tendríamos la infantería legionaria, que sería la infantería pesada, divididas a su vez en senior, es decir, veteranas; y iunior, es decir, noveles. Adicionalmente entre la infantería tenemos a la auxillia pallatina similares a las cohortes auxiliares del principado. No parece que hubiera demasiada diferencia entre la infantería legionaria y la auxiliar en lo que concierne al equipamiento y tácticas. Parece que fueron una creación de Constantino, y fueron una de las puertas de germanización del ejército romano.

La caballería por su parte se dividiría entre las vexillationes comitatenses, que serían los regimientos regulares, y las pallatinas, que serían regimientos de élite de mayor sueldo y rango. Algunas unidades, pocas, reciben el título honorífico de comites (compañeros). Aparte de esto encontramos unidades especializadas de caballería acorazada llamadas cataphractii (a los amantes del Age of Empires seguro que les suenan) y clibanarii (caballería acorazada). El resto de unidades de caballería se dividían entre scutari, llamadas así por su scuta, su escudo particular, eran tropas de élite, destinadas a la escolta de dignatarios o del emperador; stablesiani, cuyo nombre proviene de establo, sugiriendo que eran originalmente personal de establos o caballería de escolta; y promoti, originalmente formaban el equites legionis, pero fueron promovidas para separarlas de las legiones y poder formar unidades independientes durante el siglo III.

Dentro de los ejércitos comitatenses, algunas unidades de infantería y caballería quedaban vinculadas para formar brigadas que, al parecer, no se separaban. Aparecen a veces como numeri, que es una etiqueta poco clara que en ocasiones se utilizaba también para nombrar unidades extranjeras o foederati (federadas). Se reclutaban dentro de un mismo grupo étnico y solían especializarse en una técnica de combate particular, pero con el tiempo comenzaron a reclutar sin distinción hasta no distinguirse del ejército regular.

En cuanto a los limitanei, la infantería legionaria también se dividía en destacamentos: senior, unidades antiguas; y iunior, las más nuevas. A esto se sumaba el ala auxiliar. La caballería se dividía en escuadrones de 50 a 100 hombres contando con la cunei equitum, o caballería en cuña; y luego los equites también divididos entre seniores y iuniores, así como un caballería auxiliar, alae, dividida en primae y secundae. Se incluirían los numeri, sin demasiada especificación.

Adicionalmente existían otro tipo de unidades, como las fuerzas de segunda línea (pseudocomitatenses), que eran antiguas tropas de frontera, ahora parte del ejército de campo. También los regimientos de la guardia imperial, o scholae, 12 en total de 500 hombres cada uno. En ciertos períodos eran también utilizados como ejércitos de campo. Aparecieron las primeras unidades especializadas de artillería, aunque seguramente la infantería seguía operando catapultas en muchas ocasiones, sobre todo en la defensa de fuertes y ciudades. Disponían de escuadrones navales tanto comitanteses como limitanei, cuando era necesario. Y finalmente los arqueros o sagittarii, unidades a pie o a caballo (mauri o dalmatae). Aunque son mencionados de forma especial en la Notitia Dignitatum, seguramente las unidades de infantería y caballería regulares tendrían hombres entrenados con este tipo de armamento y tácticas.

La verdad es que es escasa la documentación referida al tamaño de las unidades y a su organización interna. Se suele señalar que el tamaño de las unidades es rígido, pero la falta de evidencias quizá signifique que se trataba de algo más flexible. Sí sabemos, gracias a los testimonios, que la legión de unos 5 000 efectivos de épocas anteriores deja de existir. No sabemos con claridad cuándo, ni las causas. Tal vez la mayor movilidad o la necesidad de cubrir mejor el limes, pero parece que no hay una evidencia clara. Según Vegecio, en tiempos de Diocleciano algunas legiones mantenían hasta seis mil efectivos.

En general, el consenso ronda en torno a 1 000 o 1 200 soldados durante el siglo IV para los ejércitos comitatenses. En cuanto a los auxilia pallatina, seguramente rondaban un tamaño entre 500 y 600 jinetes. Tenemos claro el tamaño de las scholae ya citado anteriormente de 500 soldados. Pero todas estas estimaciones son teóricas. En cuanto a las tropas limitanei no tenemos pista alguna. Las estimaciones que daban autores como Arnold Hugh Martin Jones, basándose en los datos de Agatías Scholasticus, un historiador bizantino del período de Justiniano I, han sido desechadas. Rondaría, según Agatías, 645 000 efectivos en total. Jones dedujo que Agatías incluía las fuerzas navales, y basándose en la Notitia Dignitatum estimó unos 600 000 efectivos.

Richard Duncan-Jones calculó que Arnold Hugh Martin Jones (entre Jones quedaba la cosa), había sobreestimado entre dos y seis veces el tamaño de las unidades. Tras revisarlo, apoyándose en un gran corpus de pruebas arqueológicas de todas las fronteras imperiales, llegó a la conclusión de que estas habían sido diseñadas para acomodar guarniciones mucho más pequeñas. Cuando los lugares arqueológicos se logran vincular a los fuertes enumerados en la Notitia, el resultado es que los residentes que allí se reflejan suelen ser también pocos. Algunos ejemplos son la Legio II Herculia, creada por Diocleciano, que ocupaba la séptima parte de una base militar típica de la época del principado. En Abusina, otro ejemplo, la Cohors III Brittonum, ubicada en una fortaleza que constituía solo un 10% del antiguo fuerte de época de Trajano. Todo esto se tiene que analizar con cuidado, porque a veces las unidades reflejadas en la Notitia pueden ser sólo destacamentos (a veces se muestra la misma unidad en dos o tres sitios).

Hoy se sugiere que el ejército regular del siglo II era mucho más grande que el total de 300 000 efectivos asumidos. Se calcula que teniendo en cuenta auxiliares, en ejército del Principado debió llegar a 450 000 (sin contar flotas y foederati). Por lo tanto, para el Bajo Imperio, hablamos de un ejército menor a los 450 000.

Equipamiento

Analizando más en detalle el armamento vemos que corresponde a los cambios tácticos. El más famoso, o más visible cuando vemos una representación de un soldado romano del bajo imperio es el abandono del clásico escudo rectangular por uno redondo u ovalado. Adoptado desde el siglo III, es más plano y se adapta mejor a las tácticas de escudos entrelazados, así como a las tácticas de falange de estilo griego que se recuperan en esta época.

En el siglo II vemos también cómo se produce una fusión de las influencias galas e italianas en la fabricación de yelmos para las legiones, estandarizando y simplificando hasta llegar a un modelo caracterizado por la sencillez, la practicidad y el bajo coste, conocido como spangenhelm. El nombre es germánico, por cierto, dado que es un casco que se utilizó mucho durante la edad media. Se trata de un casco semi ovalado formado por tiras de metal que sujetan placas de acero y bronce y con carrilleras articuladas y en algunos casos con cubrenuca.

Las nuevas corazas buscaban resistencia pero también movilidad, ya que debían favorecer el cuerpo a cuerpo de la infantería pesada. Se va abandonando la clásica lorica segmentata siendo sustituida cada vez más por la lorica hamata o cota de mallas; y por la lorica squamata, o coraza de escamas. Algunas unidades de caballería comenzaron a adoptar armaduras más pesadas que las de la infantería, como es el caso de cataphractii y clibanarii, unidades en las que tanto el jinete como el caballo iban acorazados.

En la Lorica Hamata las mangas a veces llegan a las muñecas, y la extensión en su parte superior hasta la cabeza, cubriéndose con una especie de cofia. Era bastante pesada, de ocho a catorce kilos. Ofrecía una buena protección frente a estocadas y cortes de filo, aunque podían producir que las anillas se clavasen en la piel produciendo heridas. Por este motivo, solían añadir una vestimenta protectora debajo. Su mayor defecto es que eran lentas de producir, lo que no las hacía tampoco baratas.

La lorica squamata se fabricaba aplicando pequeñas piezas de metal con forma de escama más o menos grande engarzadas entre sí a una pieza de lino o cuero que actúa como base. Ofrecía menos movilidad y resistencia que las de malla. Las escamas no eran suficientemente gruesas para evitar golpes de filo, y se podía atravesar relativamente fácil con una estocada de espada o de lanza. Pero era barata y fácil de fabricar y mantener, sin requerir artesanos especializados.

Las dos armas más famosas del legionario, el gladius y el pilum, tampoco se salvan y acaban siendo sustituidas por la spatha y la lancea. La lancea era una jabalina más ligera que el pilum, con una punta menor y una capacidad de penetración inferior. Se utilizaba con un propulsor de tiras de cuero para aumentar su alcance. Podía ser utilizada como arma arrojadiza o como una lanza. Se adoptó intentando paliar el alcance del pilum tradicional, así como buscando una reducción del coste de fabricación.

La spatha, por su parte, había sido empleada durante el Principado por parte de las unidades de infantería pesada auxiliar como por la caballería. Desde el siglo II d.C., se extiende entre la infantería legionaria. Era más larga que el gladius, alcanzando entre 60 y 70 centímetros de hoja (añadiendo 15-20 centímetros más de empuñadura), con una anchura de entre cuatro a seis centímetros. Es de clara influencia bárbara. Ahora, el soldado la porta en el costado izquierdo sujeta a un tahalí, una banda de cuero que cruza desde el hombro derecho a la cintura izquierda, o se sujeta al cinturón. Está pensada para atacar con el filo, pero es útil como arma de estoque. No se sabe bien el motivo por el que se adoptó, pero según el historiador Adolfo Raúl Menéndez Argüín, seguramente se deba a que la lancea tiene menor poder de penetración, evitando que el enemigo se vea obligado a arrojar su escudo. Por tanto, la spatha responde a la necesidad de luchar contra un enemigo protegido con un escudo.

A partir del siglo III encontramos también la plumbata, una flecha de un metro de longitud con punta de metal alargada, lastrada en su extremo inferior con un abultamiento de plomo que hace de contrapeso y aumenta la capacidad de penetración. Es un arma arrojadiza que puede alcanzar los 60 metros de distancia. Finalmente, la daga, o pugio, extendida entre los legionarios en el I d.C., experimenta un nuevo auge en el III d.C.

La adopción de tácticas falangísticas (no confundir con falangistas…) en detrimento de la tradición táctica en cohortes se debe a cambios en el estilo de guerra. Cabe decir que las cohortes fueron desarrolladas a partir de la falange etrusca, en uno de los muchos ejemplos de la capacidad adaptativa romana, por tanto, no hablamos de dos sistemas de lucha tan alejados entre sí. La falange es más compacta, y Roma vuelve a eso cuando se ve necesitada. Hay que señalar, también, que hay claras diferencias entre la frontera oriental y la europea. Los partos y persas luchan esencialmente con caballería ligera (arqueros montados) y pesada. Ante estas tropas, la infantería pesada era poco eficaz. Por lo que la infantería ligera y la caballería se vuelven esenciales. Las legiones necesitan formar masas compactas capaces de resistir las embestidas de la caballería y proporcionar un punto de apoyo al resto de tropas durante la batalla. El terreno también era más apto para éste tipo de lucha.

Segunda parte

Como el tema es largo y se me iba de madre, lo he dividido en dos. En la segunda parte expondré los cambios en materia de reclutamiento, la barbarización, las relaciones con el mundo civil y el cristianismo; así como la evolución de la guerra y de las estructuras defensivas (las fortalezas y el limes romano).

Bibliografía