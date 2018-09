El ejército de Estados Unidos ha logrado la pizza que aguanta tres años

La intención es que no se renuncie al sabor ni a la variedad, y por fin el ejército estadounidense ha cumplido los deseos de las tropas con la M.R.E. pizza. Como (casi) todo lo estadounidense la denominación va con siglas, las cuales se corresponden en este caso a Meals Ready to Eat ("alimentos listos para comer"). Pero dado que las exigencias de durabilidad en ocasiones están reñidas con lo palatable, con los años los soldados apodaron dichas siglas con Meals Refused for Everyone ("alimentos rechazados por todo el mundo").