El Ejército de EEUU confirma ahora que hubo once heridos tras el ataque iraní a la base iraquí de Al Asad La coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak ha comunicado este jueves que once soldados resultaron heridos por conmoción cerebral tras el ataque iraní a la base iraquí de Al Asad, que contaba con la presencia de tropas de Washington, pese a que en un primer momento el Pentágono anunció que no se habían producido ni muertos, ni heridos. "Si bien ningún miembro del servicio estadounidense murió en el ataque iraní del 8 de enero