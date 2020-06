Ejemplos de un mundo sin dinero en efectivo

Creo que estas cosas son más divertidas con ejemplos, aunque sea exagerando. En primer lugar, me pongo serio, porque se trata de un tema técnico, y luego ya vamos a los ejemplos cotidianos.

La banca está encantada con el dinero de plástico porque genera comisiones de todos los tipos y colores. Y obliga a la gente a dejarles la pasta, quiera o no. y a pagar por cada transferencia. Los hay tan pardillos por aquí que hablan de crear una cuenta en un banco público, gratuita y sin comisiones. Cojonudo. ¿Y qué tardaría en llegar un Gobierno que permitiese meter a un amigo la cuchara en esa sopa? ¿Os hacéis idea del tamaño de los sobres que circularían para conseguir eso? ¿Cuanto tardarían en privatizar esa bicoca?

Si se elimina el efectivo, los bancos aplauden con las orejas. Pero la razón no son las comisiones. La razón es un concepto económico que se llama represión financiera. Si los bancos no temiesen que nos llevásemos la pasta en efectivo, llevarían años aplicando tipos de interés negativos. Lo siento, caballero, pero el tipo de interés es el -4%. Y te meterían la mano en el bolsillo con absoluta impunidad; pero como lo temen, pues se cortan.

Si el Gobierno no temiese una desbanda bancaria, podría poner un impuesto llevándose una cantidad de cada cuenta, por emergencia, por patriotismo, o por lo que le salga de los huevos. A muchos, supongo que esto os encantaría, pero os encantaría ahora que gobiernan los que dicen que van a ayudar a los pobres. Pero mañana puede cambiar el Gobierno, y puede decidir que ponemos todos 3000€ a escote para pagar una guerra en Irak, un monumento al Caudillo en desagravio pro su exhumación, o una playa en Madrid, y nos reímos. Así no temieran una desbandada y sus efectos, podrían sacarnos lo que quisieran con un simple decreto.

Pero es que hay más:

-Te encantará también que sepan donde cenaste, a qué hora, y cuanto gastaste. Y me diréis que ya hay mucha gente que paga con tarjeta, pero es que los que decís eso no pilláis lo de la inconsistencia de datos. Hoy, si has pagado con tarjeta en un restaurante, es que has cenado allí. Pero que no hayas pagado con tarjeta NO significa que no hayas cenado allí. Puedes haber pagado en efectivo. Si la tarjeta es obligatoria, el SI y el NO son claros. Ahora los datos son terriblemente incompletos y hay que evitar que los completen.

-Te recetan antidepresivos. O un medicamento para el trastorno bipolar o la esquizofrenia. ¿A que mola que esa información sea accesible para cualquiera que pague por ella? Te encantará que lo sepa tu banco, tu gobierno, tu patrón y tus vecinos.

-Si el gobierno decide ilegalizar una actividad, la que sea, y estamos hablando de cualquier Gobierno, estás vendido. Y ya no hablo de cannabis, que también, sino de cualquier cosa que quieran ilegalizar. El porno si vienen los puritanos. La leche condensada, porque tu salud nos importa. Las putas. Los perros lanudos. Los caramelos de fresa.

-La seguridad jurídica. Hoy te llega un recibo. No estás conforme. No lo pagas. O lo retrasas unos días, porque te viene mal. ¿Y si te lo cobran automáticamente, cuando mejor les viene, y tienes que reclamar tú? ¿Por qué creéis que hay gente que saca toda la pasta el día 1? Para que si llega un recibo, que espere. En caso contrario, esperas tú.

-Imaginad un anuncio de yogur de vainilla. Se emite tal fecha, en tal medio a tal hora. ¿Qué efecto inmediato tiene en las ventas? ¿Quién lo compró? ¿dónde? Con nombre, apellidos y nivel de renta, tendencia política e historial médico. ¡El paraíso del publicista! Pues imaginad que no sea un yogur de vainilla sino algo más jodido. ¿sabéis que con el 51% de los votos se puede gobernar un país y hasta venderlo, o casi? Pues con un poco de big data se sabe de sobra lo que costaría ese porcentaje de votos... Y seguro que sale a cuenta.

-Inmigrante. Llega a España. Sin permiso de residencia. Le iban a dar hasta en el cielo de la boca. No tienes permiso, no tienes tarjeta, no tienes nada.

-Gran empresa. Molaría tener los datos de cuanto tienen, cuanto deben, cuánto gastan y en qué tus empleados, ¿eh? ¿Cuanto nos costaría conseguir eso, pagando a quien haga falta? ¿10 millones, dices? Lo recuperamos en una semana. Y seguro que algún funcionario sale que los venda por eso. Y por menos. En una cuenta numerada en Islas Vírgenes, claro que sí.

-Un chaval que sale de fiesta. ¿De verdad creéis que uno se hace adulto dejando a la vista qué bebiste, y dónde? ¿Dónde estabas y a qué hora?

-¿Y qué hacías en Puebla de Sanabria el día 14 de abril a las 22:45 horas? Porque tienes un cargo de la gasolinera.

-Y si has dejado de fumar, ¿cómo es que compras tabaco?

-¿Puede explicarnos el señor cura por qué ha comprado dos cajas de condones en un trimestre? Gracias.

¿Creéis de verdad en un ser humano que mantenga su salud mental con toda su vida al descubierto?

www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/las-mentiras-son-buenas-para

Y lo gracioso es que el dinero de verdad lo elude en medio segundo. Os explico cómo: montas una sociedad en Gibraltar, le haces una transferencia para comprar viviendas y luego, con el dinero ya allí,a nombre de la sociedad, pagas lo que te parezca y donde quieras, en el concepto que mejor te venga. Como siempre.

La pasta de verdad no tiene problemas en seguir escondiéndose.

Yo entiendo que ya estamos pasando por muchas porquerías, pero aplaudirlas me parece el colmo.