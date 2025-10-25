edición general
Efemérides del 26 de octubre

El 26 de octubre de 1905 Suecia reconoció la independencia de Noruega; en 1965, los Beatles recibieron la Orden del Imperio Británico; y en 1984 se estrenó la película ‘Terminator’. Día Mundial de la Mula. 1885.- Louis Pasteur expone sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París. 1896.- Se firma el Tratado de Addis Abeba por el que Italia reconoce la independencia de Abisinia, actual República Democrática Federal de Etiopía.

Jodere
1955.El general Ngo Dinh Diem proclama en Saigón la República de Vietnam, conocida como Vietnam del Sur, y él se convierte en el primer presidente de la misma. 958.- Vuelo inaugural del Boeing 707 Clipper América, de Pan Am, entre Nueva York y París. 1971.- Entra en erupción el volcán Teneguía, en la isla de La Palma. 1978.- Se publica el primer número del diario catalán El Periódico, fundado por Antonio Asensio Pizarro. 1990.- Visita oficial de Mijail Gorbachov a España, la primera de un…   » ver todo el comentario
Jodere
2010.Mueren 454 personas y cerca de 90 desaparecen tras el terremoto de 7,5 grados en la escala Richter y posterior tsunami que sacudió la isla indonesia de Sumatra. 2011. Las autoridades de México anuncian la detención de Adrián Ramírez Soria, presunto líder del cartel del Centro. 2012. Microsoft lanza su sistema operativo Windows 8. El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi es condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Penal de Milán por un delito de fraude fiscal en el caso…   » ver todo el comentario
Jodere
2020. Científicos de la Nasa detectan agua en la Luna. 2021. La princesa Mako de Japón contrae matrimonio con el plebeyo Kei Komuro y abandona la familia imperial nipona. Antonio José Díaz Rodríguez es galardonado con el Premio Nacional de Historia de España. 2023. Mario Vargas Llosa publica su última novela, 'Le dedico mi silencio'. La exdiputada María Corina Machado, vencedora de las elecciones primarias de Venezuela del 22 de octubre, es proclamada candidata de la oposición mayoritaria para las presidenciales de 2024.. Israel lanza un ataque contra “objetivos militares” en Irán en el que mueren cuatro soldados iraníes.
