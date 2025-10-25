Efemérides del 26 de octubre

El 26 de octubre de 1905 Suecia reconoció la independencia de Noruega; en 1965, los Beatles recibieron la Orden del Imperio Británico; y en 1984 se estrenó la película ‘Terminator’. Día Mundial de la Mula. 1885.- Louis Pasteur expone sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París. 1896.- Se firma el Tratado de Addis Abeba por el que Italia reconoce la independencia de Abisinia, actual República Democrática Federal de Etiopía.