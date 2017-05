EEUU investiga los vínculos rusos de Trump, pero calla sobre los del clan Clinton y los hermanos Podesta

En abril de 2015, el escritor y consultor político Peter Schweizer reveló un sospechoso acuerdo de uranio siendo Hillary secretaria de Estado. Un tema que no es ‘vox pópuli’: el gobierno ruso fue uno de los donantes de 145 millones de dólares a la Fundación Clinton. Dinero que se entregó en el periodo previo a que Obama aprobara la compra de la canadiense Uranium One por parte de Rusia. John Podesta puede haber violado la ley federal por no desvelar que era accionista de una empresa que recibió 35 millones de la rusa Rusnano.