EEUU dice que no había nada que indicara el rápido colapso de Gobierno afgano

El jefe del Estado Mayor de la Defensa de EE.UU., el general Mark Milley, dijo este miércoles que no había nada que indicara el colapso del Ejército o del Gobierno afgano en once días, ante el avance de los talibanes. Así lo afirmó Milley en una rueda de prensa en el Pentágono, acompañado por el secretario de Defensa, Lloyd Austin. No obstante, el general subrayó que EE.UU. había trabajado con varios escenarios posibles tras su repliegue de Afganistán a la hora de elaborar sus planes de retirada, y que uno de dichos escenarios era el actual.