EEUU confirma que uno de sus aviones espía no tripulados se estrelló el pasado junio en el golfo de Cádiz

Funcionarios de la Defensa norteamericana han confirmado esta madrugada que un avión de vigilancia no tripulado de las fuerzas aéreas de Estados Unidos se estrelló el pasado mes de junio en la costa de España cuando realizaba labores de control. El RQ5 Global Hawh estaba realizando tareas de vigilancia y reconocimiento de la costa cuando, por motivos que no han sido precisados perdió el control y se estrelló en las aguas del golfo de Cádiz, cerca de la Base Naval de Rota hacia las once de la mañana del pasado 26 de junio.