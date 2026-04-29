EE. UU. imputa al gobernador de Sinaloa de apoyar al narcotráfico

En un acta de imputación que se dio a conocer el miércoles, los fiscales de Manhattan dijeron que el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había aceptado sobornos y ayuda para ser elegido a cambio de proteger a la organización criminal dominante en su estado, el cártel de Sinaloa, que durante años ha aterrorizado a sus electores. Los fiscales alegaron que otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos —entre ellos un senador mexicano y un destacado alcalde— también habían aceptado sobornos
