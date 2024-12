En educación TODO está inventado

Estos días me he hecho con todas mis calificaciones de EGB. A punto de cumplir los cincuenta, me doy cuenta de que, curiosamente, todo aquello por lo que apuestan los docentes más «innovadores», ya estaba inventado. Inventado y rechazado porque nunca llegó a funcionar. Las calificaciones por letra, las de número, las de valoraciones de emociones e incluso la de evaluar por ítems cada una de las asignaturas que existían. Al igual que sucedía antes, ahora nadie se está dedicando a analizar qué funciona y qué no para sentar unos cimientos sólidos