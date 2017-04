La educación europea en el siglo XXI: el fracaso de Finlandia

El éxito finlandés en el primer decenio de PISA no es una quimera. Es real. Tan real como el de los países asiáticos, pero estos no fueron dignos de ser imitados a causa de un sistema basado en el adiestramiento y en la presión. Finlandia fue el país anhelado por los expertos en educación. No obstante, finlandeses y asiáticos tenían mucho más en común de lo que nos podíamos imaginar: autoridad, presión y enseñanza frontal era lo que hacían los finlandeses hasta el año 2000, cuando empezaron a perder puntos en las competencias evaluadas en PISA.