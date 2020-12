Eduardo Garzón, hermano del ministro Garzón: "El dinero es un invento y se puede crear sin límites"

Eduardo Garzón ha vuelto a convertirse en protagonista al reivindicar que se imprima dinero para paliar la crisis. Garzón respondía a Santiago Niño Becerra, quien aseguraba que «no hay fondos para recuperar la economía». «El dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites.El BCE ha creado billones de euros en muy poco tiempo. Pero para nutrir los mercados financieros, no para la economía real; ése es el problema, no que no haya fondos» respondía Garzón, para quien la hiperinflación o la devaluación no parecen un problema.