A "La portada", d'"El matí de Catalunya Ràdio", Mònica Terribas felicita els esportistes catalans pels èxits d'aquest cap de setmana i reflexiona al voltant de la importància que tenen aquests esportistes en els triomfs de l'esport espanyol, i diu: "Espanya no es podria permetre perdre Catalunya, entre altres coses, per això, encara que se'ls deixés triar competir on volguessin."