Un edil de Ciudadanos defiende la concertada porque le "excita" el uniforme

"Cuando tenía 15 años y mi mujer 13 ó 14, ella iba con el uniforme de faldita gris de las Anas y nunca me ha excitado más que en aquella época, fíjese si me gustan los uniformes de las monjas". Es la polémica defensa que ha hecho de la educación concertada el concejal de Ciudadanos en Alcañiz (Teruel), Joaquín Galindo, en el pleno municipal del pasado lunes. Me han ofendido gravemente, porque si yo tocaba el culo a mi mujer, lo hacía porque ella me dejaba y a ella le gustaba que le tocara el culo.