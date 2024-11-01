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«Echadlo»: Steve Bannon pide que se expulse a Yair Netanyahu de EE. UU. y se le envíe a la guerra [ENG]

Steve Bannon, el influyente comentarista pro-Trump, pide que Yair, el hijo del primer ministro Benjamin Netanyahu, sea expulsado de Estados Unidos, donde ha estado viviendo, y enviado a luchar en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Bannon, que anteriormente fue asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora es una voz destacada del movimiento pro-Trump MAGA, afirma en su podcast que los agentes de Seguridad Nacional de Estados Unidos deberían expulsar a Yair Netanyahu de su domicilio en Miami y enviar

| etiquetas: bannon , hijo , netanyahu , a la guerrra
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5 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Quien me lo iba a decir que iba a yo a estar de acuerdo con Bannon. xD
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gustavocarra #3 gustavocarra
#1 No me obligues a hacer un artículo demostrándote que sigues a pies juntillas a Bannon. Estoy muy ocupado.:-|
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azathothruna #2 azathothruna
Desde luego que el Zanahorio no le hara caso
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josde #5 josde
#2 Y el papa del nene menos todavía y ese manda mas que Trump.
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SalchichonVegano #4 SalchichonVegano
Pues ni en esto puedo estar de acuerdo con ese Sr. del que usted me habla....

Mas le valdria, al subsodicho personaje, si en algo aprecia a sus conciudadanos y al resto de la Humanidad, hacer campaña por la Paz Mundial, ayudar a desmantelar las estructuras ultras que ha impulsado a nivel mundial, pedir perdon y retirase a alguna lejana y perdida pradera del medio oeste a reflexionar acerca del MAL causado.....
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menéame