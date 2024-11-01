«Echadlo»: Steve Bannon pide que se expulse a Yair Netanyahu de EE. UU. y se le envíe a la guerra [ENG]

Steve Bannon, el influyente comentarista pro-Trump, pide que Yair, el hijo del primer ministro Benjamin Netanyahu, sea expulsado de Estados Unidos, donde ha estado viviendo, y enviado a luchar en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Bannon, que anteriormente fue asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora es una voz destacada del movimiento pro-Trump MAGA, afirma en su podcast que los agentes de Seguridad Nacional de Estados Unidos deberían expulsar a Yair Netanyahu de su domicilio en Miami y enviar
| etiquetas: bannon , hijo , netanyahu , a la guerrra
Mas le valdria, al subsodicho personaje, si en algo aprecia a sus conciudadanos y al resto de la Humanidad, hacer campaña por la Paz Mundial, ayudar a desmantelar las estructuras ultras que ha impulsado a nivel mundial, pedir perdon y retirase a alguna lejana y perdida pradera del medio oeste a reflexionar acerca del MAL causado.....