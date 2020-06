Eastwood cumple 90: luces y sombras de un icono del cine americano

Sobre los personajes a los que dijo que no, destaca James Bond. Le ofrecieron una pasta indecente para sustituir a Sean Connery en Vive y deja morir, pero no lo vio claro. También rechazó ser el Superman de 1979 y le dio calabazas a Francis Ford Coppola, que le ofreció el papel de Willard en Apocalypse Now, Eastwood le dijo que no quería viajar al extranjero, lo mismo que hizo Jack Nicholson. Además, fue considerado para ser Rambo en Acorralado y rechazó ser John McClane en La jungla de Cristal...