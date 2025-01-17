·
La dura realidad de vivir en el interior de Rusia
En este vídeo te explico cómo es la vida de las personas en la Rusia rural. Cómo viven, en qué trabajan, cómo mantienen sus culturas tan ricas, y mucho más.
|
etiquetas
:
estilo de vida
,
rusia
,
rural
,
tradición
,
cultura rusa
,
costumbres
actualidad
actualidad
#4
j-light
*
#3
eu.usatoday.com/story/money/personalfinance/real-estate/2025/01/17/ame
As a result, Meehan said, “our findings are most likely a very conservative underestimation of the scale of the problem.” The actual number might be as much as double that, she noted.
As of 2021, the city with the most people without running water was New York, with an estimated 24,700 households and 56,900 people.
But New York has made good…
» ver todo el comentario
3
K
38
#6
pozz
*
#4
El salario medio en Nueva York supera los 73k de dolares anuales, el salario medio en Moscu ronda los 9k dolares anuales al cambio del Rublo.... Hasta en Rabat tienen mejores numeros que en Moscú.
Si, en Nueva York hay pobreza y esas cosas, pero en numeros porcentuales extremadamente bajos, a un abismo de diferencia de ese estercolero casi del tercermundo que es Rusia en realidad.
No se que hago perdiendo el tiempo en responder a un fanatico rusoplanista que detesta a las democracias occidentales, y adora a dictaduras terroristas y neonazis.
2
K
37
#1
rusito
A pesar del título original que es clickbait y la voz artificial, me parece un vídeo resumen muy interesante de cómo es vivir en algunas zonas rurales de la Rusia profunda.
3
K
38
#7
oghaio
#1
Entré a verlo, pero la verdad es que parece una colección de imágenes amontonadas, muchas de ellas retocadas con inteligencia artificial para dar sensación de movimiento. Una pena.
0
K
20
#8
rusito
#7
El vídeo se ve que son de diferentes fuentes, incluso hay marcas de agua, de canales de TV. Que la voz es artificial no te lo discuto pero que el recopilatorio de vídeos está hecho con inteligencia artificial o retocados, lo dudo mucho. Se pueden recrear vídeos a partir de texto pero se nota y si quieres hacer vídeos largos, vas a tener que pagar bastante al mes. No compensa.
0
K
8
#9
mosfet
#1
Ya están entrando los otanistas a criticar y hacernos ver lo mísero y brutal que es rusia, yo creo que ven la palabra rusia y no pueden dejar de entrar a soltar bilis y hacer el copy paste del discurso de siempre, que no digo que sea mentira, pero les puede el no entrar a dejar el mensaje
0
K
8
#10
Sacronte
#9
No pueden evitarlo, viven de ello.
0
K
10
#12
rusito
#9
Por cierto, el titular del vídeo original es mucho mas duro y clickbait. En realidad, también el canal también tiene otros vídeos con titulares así para llamar la atención. Por ejemplo: ¿POR QUÉ LOS JÓVENES ESTÁN HUYENDO DE EUROPA?
www.youtube.com/watch?v=Y0toEfjUjno
0
K
8
#2
janatxan
Pues como en el entorno rural de la mayoria de paises. Aqui hasta tenemos el nombre de España vaciada.
2
K
35
#3
pozz
*
La dura realidad del interior de Rusia... o bueno, cualquier region que no sea Moscu y San Petersburgo, es que tienen infraestructura tercermundista, la mayoria de esa poblacion no tiene acceso a agua corriente, ni si quiera tienen un váter en su casa. Te alejas unos 100km de Moscu, y te encuentras un pais que es directamente tercermundista en practicamente todos los aspectos. Es lo que tiene tener un dictador que prima sus delirios imperialistas al bienestar de su poblacion, es un pais podrido…
» ver todo el comentario
1
K
18
#5
rusito
#2
Así es, hay zonas rurales y te hablo de la España no tan vaciada, donde el agua que llega a las casas proviene de pozos de agua comunitarios o de manantiales. La traída de la agua la pagaron los propietarios, no las administraciones. Y no es algo infrecuente. Y sí, cultivan, tienen animales de granja, hacen trueque, etc. Pero últimamente, se ha hecho ver que este estilo de vida es para gente outsider, aventurero o personas que no quieren saber nada del bullicio de la sociedad actual y de las ciudades.
2
K
28
#11
angelitoMagno
¿Como puede haber tanta falta de infraestructuras básicas en Rusia? ¿El socialismo no llegó a todos lados?
0
K
14
Ver toda la conversación (
12
comentarios
