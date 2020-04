El ministro Pedro Duque dice que "no va a poder ser" que los niños salgan de casa y pide no rebotar bulos por whatsapp El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, cree que "de forma inmediata no va a poder ser" que los niños puedan salir, sea de manera controlada de sus casas porque "lo importante" es ahora mantener las medidas "lo más estrictas" posible para dar la vuelta "cuanto antes" de la crisis provocada por el coronavirus.