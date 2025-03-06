·
6

74
clics
El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: "El resto se lo queda el Estado"
"El beneficio bruto que nos queda está entre 10 y 25 céntimos por litro. El resto se lo lleva el Estado, el coste del producto o la distribución", comenta el empresario.
|
etiquetas:
:
gasolina
,
gasolineras
,
rentabilidad
,
negocio
5
1
6
K
31
actualidad
41 comentarios
#4
Olepoint
¿ Te quejas de los impuestos con 7 gasolineras abiertas o es que has sido un estúpido 6 veces ?
En fin, si te jode pagar impuestos, ahí tienes países como Somalia, Sudán, etc...
14
K
155
#35
yarkyark
*
#4
"En fin, si te jode pagar impuestos"
Quién paga los impuestos son los consumidores. El solo actúa como recaudador.
Además la media de suministro de una gasolinera es de 2,5 millones de litros que por 20 céntimos me salen 500.000 euros por estación.
blog.cnmc.es/2025/03/06/el-45-de-las-gasolineras-en-espana-son-indepen
2
K
31
#41
Olepoint
#35
Un puto avaricioso, codicioso que seguramente luego corra con los beneficios a especular con vivienda y joder más a la sociedad española.
0
K
7
#1
Thornton
*
Una rentabilidad del 10% sobre ventas de un producto que no tiene mermas ni pérdidas. ¿Y se queja?
“Es un negocio con márgenes reducidos, que exige gestión constante y presencia diaria”. Vamos, que el patrón también tiene que trabajar.
8
K
112
#2
carlosjpc
#1
beneficio bruto. Luego descuenta los gastos, personal, impuestos, luz...
1
K
13
#6
alpoza
#2
amortizar la instalacion y licencia...
1
K
20
#11
Thornton
*
#2
El beneficio bruto ya lleva descontados los gastos, personal, luz, seguros sociales, etc.
Lo que no tiene en cuenta son las amortizaciones (un elemento contable que beneficia al empresario) ni los impuestos.
#6
4
K
58
#16
Thornton
#9
El artículo dice que tiene 60 empleados.
Pero goto
#11
para tener una idea de lo que es el beneficio bruto.
1
K
33
#23
Antipalancas21
#16
60 empleador entre 7 gasolineras no se lo cree ni loco, si no tiene montado algun otro servicio
3
K
55
#18
carlosjpc
#11
No se, veo la definición y sigo teniendo dudas sobre eso.
#15
No hablo de impuestos al carburante, que los paga el consumidor, hablo de impuestos como sociedad.
0
K
6
#15
ostiayajoder
*
#2
No, impuestos ya estan quitados.
Le sale UN PUTISIMO PASTIZAL de ganancias.
Y la prueba de lo q digo es q tiene 7 gasolineras ya.
#6
la amortiza y ya tiene 7 compradas
4
K
42
#21
Thornton
#15
No hay que confundir los impuestos de la gasolina que paga el cliente con los impuestos que el empresario paga sobre sus beneficios.
1
K
33
#24
ostiayajoder
*
#21
si los paga el cliente no se pq debieran entrar en la ecuacion ni, sinceramente, porque los sacas a colacion.
Q tienen q ver con lo q se lleva el de la gasolinera si son impuestos q pago yo?
Insinuas q sino fueran impuestos los cobraria el?
1
K
18
#34
Thornton
#24
Joder, pues claro. Si se mantiene el precio y Hacienda no se lleva su parte (iva + ieh) adivina quién se llevaría ese margen.
La cuenta es clara. El cliente paga 1,40 €/l (precio de venta). De ese 1,40 €, aproximadamente 0,60 € son impuestos (el empresario se los da al estado), 0,50 € son el coste de la gasolina para el empresario 0,15 € son los costes de explotación (personal, luz, etc.) Y 0,15 € son el beneficio bruto. El beneficio bruto se expresa en porcentaje sobre ventas y las ventas incluyen los impuestos, aunque el empresario tenga que dárselos al estado.
0
K
20
#9
Antipalancas21
*
#2
Le parecerá poco, gastos de personal =0, no tienen ya, luz mínimo a buen precio, impuestos ya van incluidos en lo que se queda el estado y hacienda, aunque fueran 5 centimos por litro limpios ya es una pasta mensual.
1
K
28
#37
audrey2012
*
#2
El beneficio ya lleva descontados los gastos. Por eso se llama beneficio. Beneficio = ingresos - gastos. El beneficio neto es lo que queda después de pagar el impuesto sobre beneficios.
0
K
7
#3
javibaz
#1
tiene 7 gasolineras y se queja. Igual el es el que no ha sabido lo que hacía. Porque rentables son.
7
K
82
#8
unocualquierax
#1
¿Conoces algún empresario que no se queje?
3
K
45
#25
victorjba
#1
Y con una demanda muy inelástica, esté al precio que esté hay que echarle.
1
K
26
#28
Asimismov
*
#1
compran el combustible en kilogramos a la distribuidora y lo venden por litros a los particulares.
Ahí hay otro "margen" que no es despreciable y del que nadie habla.
1
K
23
#30
joffer
*
#1
Por aclarar: la gasolina y diesel SI tienen merma, por:
- Evaporación
- Dilatación y contracción térmica
- Pérdidas por manipulación y travases
- Absorción y residuo en tanques y tubería
- Cambios de presión atmosféricas.
Ahora, lo dicho en otro comentario. Si tan mal le van, no entiendo que tengan tantas.
0
K
11
#36
Thornton
#30
Tal vez tenía que haber dicho "con unas mermas insignificantes".
Compara esas mermas, por ejemplo, con cualquier negocio de alimentación o con cualquier servicio de transporte.
0
K
20
#38
joffer
#36
Gasolina: 0.5–1 % (a veces hasta 2 %).
Diésel: 0.2–0.6 % (rara vez más de 1 %).
No lo puedo comparar de forma sencilla. Son negocios distintos completamente.
Si no quieres merma, monta un bar nocturno y sirve copas
0
K
11
#5
Supercinexin
El titular es de juzgado de guardia. Ni de puta coña
el Estado
se lleva tanto cacho de cada litro de caldo que sólo le queden al gasolinero "entre 10 y 25 céntimos". Pero ni de coña, vamos.
6
K
84
#26
MPR
#5
El titular es manipulador a más no poder, según la propia entradilla el tipo no dice eso, dice: "El resto se lo lleva el Estado, el coste del producto o la distribución".
Pero infobae a lo suyo, y raro que no haya dicho que se lo queda Perro Sanchez.
5
K
61
#31
Ovlak
#5
El titular está manifiestamente manipulado, y basta con llegar a la entradilla para comprobarlo, si es que la razón lógica de cualquiera que supere el intelecto de una ameba no lo había deducido antes.
1
K
28
#14
pepel
¿Y con esa "miseria" ha podido comprar siete gasolineras?
4
K
51
#22
ostiayajoder
*
#14
Es q si haces cuentas se saca un pastizal al mes BRUTAL.
Mira mis cuentas en
#10
para una gasolinera q atienda a 2-4 coches a la hora.
Vamos, q podria sacar muchisimo mas si no le cobraran impuestos pero....
Prefuero q haya hospitales para todos, sinceramente.
2
K
30
#20
Paltus
Ya les pueden dar por saco y poner personal en las gasolineras.
En una empresa manipulas una sustancia así y necesitas 6 cursos anuales, entre venenoso mutágeno e inflamable pero para ponernos la gasolina todos podemos sin problema.
4
K
50
#40
Grymyrk
#20
Hombre, si lo piensas, el supermercado está llenos de sustancias venenosas y peligrosas, al alcance de cualquiera
0
K
12
#17
Albarkas
Sería la primera vez que un empresario dijera que gana mucho y que está contento de pagar impuestos.
4
K
47
#13
Black_Txipiron
se las compro por un euro... ya me sacrifico yo llevando esa carga.
2
K
28
#19
Dene
Titular..el ESTADO
realidad... Los precios a los que les venden las distribuidoras...
1
K
23
#7
Leon_Bocanegra
Maravilloso. La mayoría de lo que pago en gasolina para todos nosotros y un poco para el empresario. Nada que objetar.
1
K
21
#10
ostiayajoder
*
Pues ya es pasta, ya....
Cuanto puede vender una gasolinera al mes?
Pongamos q van 50 clientes al dia, 2 a la hora (!) Y cada uno echa 50 litros (2500 litros/dia)
75000 litros al mes.
Unos 7500-16000€ al mes. Con impuestos, coste de producto y distribucion ya quitados.
Con eso pagas a 6 curritos (ojo, para 2 clientes a la hora sobran) y te llevas, sin hacer nada, entre 500 y 11500€, segun el mes.
No esta mal.
1
K
20
#27
Thornton
#10
Si lees el artículo dice que factura 20 millones al año con 7 gasolineras, es decir, 2,85 millones al año por gasolinera.
Al mes, 238.000 euros por gasolinera.
Un 10% de beneficio sobre ventas supone casi 24.000 euros brutos al mes por gasolinera.
Pero dice que es muy "sufrido", así que no se te ocurra montar una.
2
K
38
#29
tierra_del_hielo
*
#10
a ver, para empezar un churrito cobrando el SMI sale alrededor de 1700€ al mes con las cotizaciones sociales. Con 6 curritos saldría casi 11.000€. O sea casi negativo.
Pero quitando eso. Estamos ignorando otros gastos como el alquiler del terreno (o la hipoteca de este), la amortización de los surtidores (tendrás que cambiarlos vaya), etc...
Con la gasolina sola no salen los números. La rentabilidad está en la tienda.
1
K
18
#33
Ovlak
#29
Ninguna gasolinera tiene sólo 50 clientes al día.
0
K
12
#39
tierra_del_hielo
*
#33
es cierto, lo más probable esque sean 300 clientes por día o cosa así. Pero como digo, el usuario se ha dejado mucho gastos en el camino.
Poniendo números más realistas y sumando todos los gastos, a mi me salen en torno a 2500€/mes para la empresa. Si lo reparte como dividendo se queda en torno a 2000€/mes netos en la cuenta.
Por esas cantidades no te metes en esos fregados. Para eso te buscas un trabajo en el mercadona.
La chicha viene de los ingresos de la tienda. Ahí si que puede arañar unos márgenes extra. La otra alternativa es el modelo low cost donde recortas todavía más personal, pero también recortas márgenes.
0
K
7
#32
j0seant
*
Tan mal negocio no debe ser cuando abren tantas low-cost que están abiertas 24h y muchas veces a poca distancia unas de otras.. rascas un poco y los más "patriotas" son los que están siempre llorando, eso si, generalmente desde una posición privilegiada que no tiene la gran mayoría de curritos precarios.. Por otro lado, te quejas y si tan mal negocio crees que es vas y te puedes permitir montar 7, no se, algo no cuadra, pero habrá legiones de fachapobres que empatizaran por alguna extraña razón cuando ni de lejos están en situaciones ni lejanamente similares..
1
K
19
#12
plutanasio
Está claro, por eso existe el gasoil y luego el gasoil rojo, porque el Estado se lo lleva todo.
0
K
8
