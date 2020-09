El Drogas: "ETA, para el PP, es un vale regalo"

"¿Quién soy? Tal vez no sea más que un tipo deforme que camina torcido para poder ver lo que hay al otro lado. Ya nací absolutamente deforme, un nervio en el ojo que no se desarrolló bien y desde pequeño caminaba por la vida torcido. Tengo que ir torcido para ver la vida equilibrada. Cuando me dicen que me ponga recto, la vida es la que se me tuerce”.