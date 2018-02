Drogas: Por qué Barcelona está llena de heroinómanos italianos

"Hay un factor que no se tiene mucho en consideración y es importante: bastantes chicos vienen a España porque piensan que es muy fácil que encuentren algún trabajo y no tienen ninguna clase de preparación y ni tan siquiera conocen bien el castellano", apuntan desde Casa Italia. Una vez están en la península, descubren (especialmente en el caso de Barcelona) que es muy posible vivir sin dinero y poco a poco abandonan la idea de regresar a su país aunque no hayan encontrado ocupación. Hay recursos y ayudas.