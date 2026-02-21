edición general
5 meneos
10 clics
El drama político ‘Yellow Letters’ se alza con el Oso de Oro en Berlín

El drama político ‘Yellow Letters’ se alza con el Oso de Oro en Berlín

El Festival de Cine de Berlín 2026 ha sido el escenario de un intenso debate sobre la libertad de expresión y la política en el arte. La película «Yellow Letters», del director alemán Ilker Catak, se alzó con el Oso de Oro a la mejor película, destacándose como un drama político que narra la historia de un director turco y su esposa actriz, quienes se ven imposibilitados para trabajar debido a sus opiniones políticas. El presidente del jurado, Wim Wenders, describió la obra como «una aterradora premonición, una mirada al futuro cercano

| etiquetas: drama político , ‘yellow letters , oso de oro , berlín
4 1 0 K 56 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
EldelaPepi #1 EldelaPepi *
Pues tiene pintaca.
A la lista.

Enlazo el trailer:
www.youtube.com/watch?v=P5M8DC7jcPs
2 K 38

menéame