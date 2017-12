El drama de la pirotecnia: ¿Cómo entrenar a las mascotas para que no sufran tanto en las Fiestas?

Para los perros los ruidos de fuegos artificiales son el caos absoluto. El estruendo los desorienta. "Hay que buscar un lugar que sea conocido por el perro y seguro, donde no pueda escapar, que no pueda romper o que, si lo rompe, no se pueda lastimar", explicó Mauro. Lo ideal es protegerlo con su cucha en un lugar oscuro, con mucha agua y un poco de comida. "Si el perro se siente protegido, se va a refugiar en ese lugar. "A un cachorro de 45 días tenemos que hacerle conocer los ruidos de los colectivos, de las motos, incluso de los aviones...