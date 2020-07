El Dr. Anthony Fauci advierte que los casos de coronavirus en EE.UU. podrían aumentar a 100.000 al día (ING)

El Dr. Anthony Fauci dijo que los casos de coronavirus podrían aumentar hasta 100.000 al día en los EE.UU. si los estadounidenses no empiezan a seguir las recomendaciones de salud pública. El principal experto en enfermedades infecciosas del país hizo el comentario en una audiencia del Senado sobre la reapertura de escuelas y lugares de trabajo. "Ahora tenemos más de 40.000 nuevos casos al día. No me sorprendería que subiéramos a 100.000 al día si esto no cambia, y por eso estoy muy preocupado", dijo Fauci.