"En medio de un incendio en un trastero, José y Said no dudaron en entrar a rescatar a un perro que estaba atado, en Sucina. Lograron sacar al can sano y salvo y ellos fueron trasladados al hospital ya que tenían quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo", ha contado la policía. Durante el rescate se derrumbó una parte del techo de la construcción y los tres -los dos rescatadores y el perro- sufrieron algunas heridas.