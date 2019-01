Dos policías van a juicio en Francia acusados de violar a turista canadiense

La turista, identificado como Emily S., de 39 años de edad, conoció a los policías en un bar, situado frente a los locales de la policía. Poco después de la medianoche, los agentes invitaron a la canadiense, que estaba en estado de ebriedad, a visitar sus oficinas. “Había bebido mucho y no me veía regresando a mi hotel en el estado en que me encontraba, y pensé que estaría segura en una comisaría”, su propio padre era policía en Canadá. La canadiense salió hacia las 02:00H, sin medias, y entre lágrimas.