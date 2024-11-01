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Dos perros muertos y otros animales afectados por alimentos envenenados en Navaluenga (Ávila)

Dos perros muertos y otros animales afectados por alimentos envenenados en Navaluenga (Ávila)

La preocupación cunde en Navaluenga tras la muerte de al menos dos perros por envenenamiento. Dos fallecimientos a los que, además, habría que sumar el envenenamiento de otros cinco animales (entre perros y gatos) que, afortunadamente, han podido sobrevivir. Según denuncian algunos vecinos, todo apunta a que alguien estaría intentando acabar con las colonias de gatos que existen en Navaluenga mediante la colocación de salchichas y piensos envenenadas en algunos puntos del pueblo. Cebos que habrían ingerido los perros en sus paseos por la lo...

| etiquetas: navaluenga , veneno , envenenamiento , salchicha , pienso , colonia de gatos
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