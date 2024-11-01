Las dos mujeres atacadas con un hacha en Montefrío permanecen en estado crítico

Mientras Montefrío se blinda con una fuerte presencia policial para evitar altercados, los profesionales se afanan por salvar la vida de las dos mujeres que fueron atacadas con un hacha este lunes. Fuentes sanitarias a las que ha tenido acceso IDEAL indican que ambas permanecen en estado crítico, con pronóstico muy grave. Se encuentran ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)del Hospital de Neurotraumatología y rehabilitación de Granada. Presenta lesiones en el cráneo de diversa consideración.