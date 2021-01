Dos gimnastas denuncian los insultos en el CAR de León: Nos llamaban bollicao y nos decían que no valíamos para nada

Se trata de Claudia Jaimez y Carla Vilasánchez, que se han hartado del trato que realizan las entrenadoras del centro, no sólo a ellas sino a sus compañeras. Pese a que apenas tienen 15 años, son conscientes de que no quieren llegar a puntos extremos como los que se han vivido en Estados Unidos: "Recibíamos insultos como bollicao, mazapán... Y más allá de posibles problemas con el peso también nos llamaban inútiles, nos decían que no valíamos para nada, te van a echar del equipo nacional, eres peor que las niñas pequeñas...".